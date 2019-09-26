خارجية مصر سلمت القائم بالأعمال التركي مذكرة احتجاج على تصريحات اردوغان

استدعت ​وزارة الخارجية المصرية​، القائم بالأعمال التركي في القاهرة، وسلّمته مذكرة احتجاج على تصريحات الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​.

وكان قد شدّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، تعليقًا على تصريحات أدلى بها اردوغان خلال إحدى الفعّاليات مؤخّرًا في نيويورك، وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، على أنّها "تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيّم العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الّذي لا يكنّ سوى كلّ التقدير للشعب التركي".

ولفت إلى أنّ "من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل اردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة، فضلًا عمّا يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حقّ الشعب التركي الصديق، حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة".