وزير الطاقة الإيراني: طهران تبني محطة كهربائية على الساحل السوري

كشف وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان عن أن "إيران تبني حاليا محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة اللاذقية السورية باستطاعة 540 ميغاواط"، موضحاً أن "المحطة التي يتم بناؤها في الوقت الراهن، تنفذ بمشاركة القطاع الخاص الإيراني والسوري".
وأشار إلى أن "عملية إعادة إعمار سوريا تتطلب إمكانيات واسعة"، مؤكدا أن "الشركات الإيرانية تستهدف الاستثمار بهذه السوق"، لافتاً إلى أن "إيران تتبوأ المرتبة الأولى إقليميا من حيث تصدير الخدمات الفنية بصناعة الكهرباء والمياه".
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