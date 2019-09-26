وزير الطاقة الإيراني: طهران تبني محطة كهربائية على الساحل السوري

كشف وزير الطاقة ال​إيران​ي رضا أردكانيان عن أن "إيران تبني حاليا محطة لتوليد ​الطاقة الكهربائية​ في محافظة ​اللاذقية​ السورية باستطاعة 540 ميغاواط"، موضحاً أن "المحطة التي يتم بناؤها في الوقت الراهن، تنفذ بمشاركة ​القطاع الخاص​ الإيراني والسوري".

وأشار إلى أن "عملية إعادة إعمار ​سوريا​ تتطلب إمكانيات واسعة"، مؤكدا أن "الشركات الإيرانية تستهدف الاستثمار بهذه السوق"، لافتاً إلى أن "إيران تتبوأ المرتبة الأولى إقليميا من حيث تصدير الخدمات الفنية بصناعة ​الكهرباء​ و​المياه​".