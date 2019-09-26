بيلوسي تتهم البيت الأبيض بمحاولة التكتم على القضية الأوكرانية

اتهمت رئيسة ​مجلس النواب الاميركي​ ​نانسي بيلوسي​، ​البيت الأبيض​ بمحاولة التكتم على القضية الأوكرانية.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أفرجت يوم أمس عن فحوى المكالمة الهاتفية بين الرئيس الميركي دونالد ترمب ونظيره الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، وكشفت المكالمة بين الرئيسين أن ترامب طلب فعلا إجراء تحقيق بشأن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

فيما نفى ترامب "فرض أي ضغط على أوكرانيا في قضية نائب الرئيس الاميركي السابق جو بايدن".