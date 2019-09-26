ميركل: ترامب استبدل البيانات الصحفية بالتغريدات

لفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تمكن من ضمان تحول تغريداته إلى بيانات رسمية حقيقية للصحافة"، مشيرةً إلى إنها لا تملك حتى الآن أي حساب على "تويتر"، ولا تنوي فتح مثل هذا الحساب.
واعتبرت ان "المثير في الأمر، أن ترامب تمكن عن طريق التغريدات، من إقناع جميع وسائل الإعلام الكلاسيكية بمتابعته، وهذا يعني، إقامة نوع من الاتصال مع العالم الخارجي، ولم تعد البيانات الرسمية المخصصة للصحافة، تلعب دورها المهيمن كما في السابق"، مشيرةً إلى انه "من كل ذلك، يمكن للمرء أن يحكم على التغييرات التي حدثت".
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