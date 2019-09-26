شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول على هامش مؤتمر المحامين العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انعقدت، منذ قليل، لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول، ضمن فاعليات المؤتمر العام السنوى للمحامين المنعقد بمدينة الغردقة برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

شارك فى اللجنة أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، وسيف النصر حماد، عضو مجلس النقابة العامة، وحسن أمين، نقيب محامي جنوب القاهرة، وهشام زين، نقيب شمال القاهرة، وهشام الدش، نقيب الفيوم، وشعبان زكريا، نقيب حلوان، وأعضاء مجلس النقابة العامة: إسماعيل طه، وكمال مهني، وناصر عبد الهادي، وسامح صديق، وعيسى أبوعيسى، وصالحين المهدي.

وأجرى، سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لأعمال لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي العام بالغردقة.

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يذكر أن النقيب سامح عاشور نقيب المحامين افتتح أمس المؤتمر العام السنوى في تمام الساعة الثامنة بالسرادق المقام بمنطقة الأحياء، ويضم المؤتمر 5 لجان وهي: ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومـــــدونة السـلـــوك المهـــني، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.

وشارك فى المؤتمر 6500 محام، ولفيف من القيادات النقابية من مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية، إضافة لعدد من نقباء المحامين العرب، وأعضاء بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.‎