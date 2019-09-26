الملك معزيا في وفاة شيراك: المغرب سيحتفظ بذكرى صديق كبير

عبر الملك محمد السادس عن تأثره برحيل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الذي أعلن عن وفاته، اليوم الخميس، في باريس، عن سن 86 سنة.
وأشاد الملك في برقية تعزية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”رجل الدولة الكبير الذي وهب حياته للسياسة بحزم ونبل وانشغال دؤوب من أجل رفاه مواطنيه”.
وأضاف بأن “المغرب سيحتفظ عاليا بذكرى صديق كبير ساهم بقوة في تمتين علاقات الصداقة بين بلدينا من خلال جعلها شراكة استثنائية. وستمثل هذه الشراكة، الفريدة، مستقبلا، مرجعا لتعاوننا”.
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