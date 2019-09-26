لمجرد يروج لعودة والدته للمسرح

لجأت الفنانة نزهة الركراكي إلى ابنها سعد لمجرد، من أجل الإعلان رفقة زميلها الفنان محمد الجم عن عودة فرقتهما المسرحية للاشتغال عبر تقديم واحدة من أشهر المسرحيات في المغرب.
ونشر لمجرد عبر حسابه في “أنستغرام”، الذي يتابعه أزيد من 8 مليون متابع، مقطع فيديو، أعلنت فيه والدته نزهة الركراكي، ورفيقها في مسارها الفني الفنان محمد الجم، عن أن فرقتهما المسرحية “المسرح الوطني”، ستعود بمناسبة افتتاح الموسم المسرحي عبر المسرحية الشهيرة “جا وجاب”.
وتعرض مسرحية “جا وجاب”، يوم السبت 12 أكتوبر، أمام جمهور مدينة الرباط بالمسرح الوطني محمد الخامس.
وفقدت الفرقة، أخيرا، واحدا من أبرز نجومها، وهو الفنان عزيز موهوب، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.
وتطل نزهة الركراكي، ومحمد الجم، في مسلسل تلفزي مغربي، يعرض على قناة “إم بي سي مغرب”، وتصور أحداثه في الفترة الحالية.
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