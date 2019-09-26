مثير.. الدرك ينقذ حياة لص “أربعيني” من الموت داخل سوق أسبوعي نواحي تاونات – التفاصيل

حاصر عشرات المواطنين، عشية أول أمس الثلاثاء، في السوق الأسبوعي في “تيسة” إقليم تاونات، شخصا يشتبه في سرقته مبلغا ماليا لفلاح في السوق في السوق ذاته.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن عملية السرقة استنفرت مرتادي السوق الأسبوعي، بعدما لمح بعض المواطنين اللص يضع يده داخل “جيب” سروال الضحية، في غفلة من هذا الأخير، إذ سلبه مبلغا ماليا، قدر بـ20000 درهم، قبل أن يعمدوا إلى مطاردته.

وأضاف المصدر ذاته، أن مرتادي السوق تمكنوا من القبض على المتهم، لينهالوا عليه بالضرب، والرفس، والركل، الذي كاد أن ينهي حياته، قبل أن تحضر عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي “تيسة”، التي تمكنت من اعتقال المتهم بالسرقة، وتخليصه من المحاصرة وانتقام المواطنين.

واقتيد المشتبه فيه الأربعيني إلى المستشفى المحلي قصد علاجه، على أن يتم الاستماع إليه من طرف عناصر الدرك الملكي فيما بعد حول الواقعة، قبل وضعه رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.