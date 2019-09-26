بعد الرباط..”ألزا” تفاوض على صفقة النقل بالدار البيضاء ونواحيها

علم “اليوم24” أن شركة “ألزا” للنقل الحضري تتفاوض، هذه الأيام، مع مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” لتدبير قطاع النقل في المدينة والنواحي.

وأفادت مصادر “اليوم24″، أنه وبعد انسحاب الشركات التي كانت تنافس شركة “ألزا” على صفقة قطاع النقل في الدار البيضاء والنواحي، ظلت “ألزا” الوحيدة التي ترغب في دخول غمار هذا القطاع الحيوي في أكبر المدن المغربية، خاصة بعد أن فازت بصفقة النقل الحضري بالعاصمة المغربية الرباط ومدينتي سلا وتمارة.

وأوضح المصادر ذاته، أن شركة “ألزا” تفاوض مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، المكلفة بقطاع النقل بالدار البيضاء ونواحيها، حول العقد الذي سيتم إعلانه في الأيام المقبلة.

ويذكر أن شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للنقل” تستعد لاقتناء حافلات ذات خدمات المستوى العالي (BHNS)، بعدما أطلقت الشركة المذكورة، خلال غشت الماضي، طلب عروض لاقتناء هذه الحافلات، إذ سيتم في الثامن من شهر أكتوبر فتح الأظرف، وإعلان الشركة نائلة الصفقة، والتي ستعمل على توفير الحافلات وفق ما ينص عليه دفتر التحملات.

ويشار إلى أن شركة “مدينة بيس” المفوض لها تدبير القطاع لم تتبق لها سوى ثلاثة أشهر قبل أن ينتهي العقد الذي يجمعها بمجلس المدينة في أواخر سنة 2019، علما أنها تُشغل نحو 4 آلاف مستخدم.