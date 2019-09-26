كأس العرش .. الجامعة تحدد موعد قمة الجديدة والجيش وهذا هو الملعب المرشح لاستضافتها

حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة لقدم، يوم الأربعاء القادم، الثاني من شهر أكتوبر المقبل، موعدا لإجراء مباراة الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي، برسم ثمن نهائي كأس العرش، دون الحسم في الملعب الذي سيقام فيه هذا الموعد الهام.

وأكدت الجامعة ، أن هذه المباراة، التي تعتبر قمة ثمن النهائي، ونهائي قبل الأوان، ستقام على الساعة الرابعة عصرا، ولم تكشف بعد عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير هذا النزال.

وعلم “اليوم24” من مصدر مقرب من إدارة النادي الرباطي، أن الملعب البلدي للقنيطرة، يعتبر هو الأقرب لاستضافة هذه المباراة، بسبب إغلاق المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط بداعي خضوعه للإصلاح.

وكان الدفاع الجديدي قد ضمن بلوغه هذا الدور، على حساب أولمبيك آسفي، فيما قطف الجيش الملكي بطاقة العبور على حساب الوداد البيضاوي.