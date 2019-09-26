وزارة التعليم تفتح الباب للتسجيل القبلي للترشح لمباريات “التعاقد”

بعد جدل الإشاعات، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن فتح الباب للتسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في الترشيح لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستنظم مباريات لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، وذلك استعدادا للدخول التربوي 2021-2020، داعية الراغبين في المشاركة في هذه المباريات، المزمع تنظيمها، خلال شهر نونبر 2019، التسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في الترشيح، الذي سيتم حصرا عبر البوابة الخاصة بمباراة التوظيف، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 27 شتنبر الجاري إلى غاية يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 في الساعة 12 ليلا.

ويسمح بالمشاركة في هذه المباريات للحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية، أو شهادة تعادلها، والمتوفرين على مؤهلات نظرية، وأكاديمية مماثلة في المسالك الجامعية للتربية، أو شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية “تخصص مهن التدريس”، المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين 10.000 إطار تربوي في مهن التدريس، أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، أو شهادة الإجازة المهنية المستفيدين من البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل 25 ألف إطار، أو شهادة الإجازة، أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية، أو ما يعادل إحداها.

Advertisements

وفور نشر الإعلان عن إجراء المباريات من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيكون على المسجلين فقط، دون غيرهم، المصادقة على الترشيح الإلكتروني، وإيداع ملفات الترشيح في المديريات الإقليمية، التي يعبرون عن الرغبة في العمل فيها، وذلك داخل الآجال التي ستحدد في الإعلان.

وكان نشطاء قد تداولوا على نطاق واسع الإعلان عن التسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في الترشيح لمباريات التوظيف من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار التحضير للموسم الدراسي 2020-2021، ابتداء من اليوم الخميس، نفت الوزارة إصداره.

ويأتي الجدل حول مناصب “التعاقد”، وسط استعداد “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية لخوض موجة جديدة من التصعيد، بإعلانهم عن موسم احتجاجي جديد، متمسكين بمطلب الادماج في الوظيفة العمومية.