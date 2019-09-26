إصابة خطيرة لفتاة من الطيبة جراء تعرضها للغرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت فتاة (11 عامًا) من الطّيبة بجروح خطيرة جّراء تعرّضها للغرق في المسبح البلدي في المدينة، نقلت على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
ونقلت المصابة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، بعد تقديم الإسعافات لها من قِبَل مركز الرّازي الطّبي، وقال المسعف إياد عازم، الذي قدم الإسعافات الأولية للمصابة لموقع "عرب48"، إنّ "الفتاة تعرضت للغرق، وعند وصولنا كانت دون نفس مع نبضات قلب قليلة، استطعنا السيطرة على نبضات القلب ومن ثم وصلناها بجهاز تنفس اصطناعي".
وبيّن عازم حاليا أنّه "لا يوجد خطر داهم على حياة الفتاة، وأمل كبير ان تستعيد صحتها ويزول الخطر عنها".
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