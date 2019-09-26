دراسة صينية ترصد ارتفاع منسوب مياه البحار بسواحلها 48 مليمترا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الصينية اليوم، الخميس، عن ارتفاع منسوب مياه البحار في سواحلها بنحو 48 ملليمترا مقارنةً بمستواه في هذا الوقت بين عامي 1993 و2011، بالإضافة إلى تقلّص كتل الجليد الشتوية الطافية، وارتفاع معدّلات درجات الحرارة في البلاد.

ونشرت الوزارة دراستها اليوم، الخميس، مبيّنةً تأثير تغير المناخ على المياه المتاخمة للسواحل، إذ أن منسوب هذه المياه ارتفع سنويا 3.3 ملليمتر في المتوسط بين عامي 1980 و2018، كما ارتفعت درجات الحرارة 0.37 درجة مئوية في المتوسط في كل عقد خلال نفس الفترة.

وأفادت الدراسة بأن آخر أربعة أعوام من الفترة الممتدة بين عامي 1960 و2018 شهدت أكبر متوسط سنوي لدرجات حرارة مياه البحار على مستوى العالم، وكان متوسط منسوب المياه العام الماضي أعلى متوسط مسجل على الإطلاق.

وأضافت أن الأقاليم الساحلية الصينية ذات الكثافة السكانية العالية والهشّة أمام التغيرات البيئية معرضة على وجه الخصوص لارتفاع منسوب مياه البحر ودرجات الحرارة.

وجاء في الدراسة أنه "في إطار الظروف المصاحبة لتغير المناخ، سيكون لارتفاع درجات حرارة ومنسوب مياه البحار وظواهر الطقس القاسية مثل الأعاصير وأمواج المد الهائلة وهبوب العواصف تأثير كبير نسبيا على البيئة والمجتمع والاقتصاد بأقاليمنا الساحلية"