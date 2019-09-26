شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية تعلق على العقوبات الأمريكية الجديدة والان مع التفاصيل

انتقدت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، العقوبات الأمريكية الجديدة الموقعة على شركة وثلاثة أفراد وخمس سفن، وذلك على لسان "سيرغي فيرشينين" نائب وزير الخارجية، مؤكدًا أن العقوبات أمر غير مقبول إطلاقًا.

وقال "فيرشينين" في تصريحات صحفية، إن العقوبات الجديدة تأتي ضمن سللسة السياسات الأمريكية القديمة، والتي تعتمد على العقوبات الأحادية من طرف واحد، وهو أمر مرفوض وغير مقبول على الإطلاق.

وتتعلق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا، على وجه الخصوص، بثلاثة مواطنين روس يعملون لصالح شركة Sovfreight.