الأمن المصري يضبط شخصا يحرض على التظاهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، ضبط شخص يحرض على التظاهر، وبحوزته أجهزة وأدوات لاستخدامها في تنفيذ مخططه.

وقالت الداخلية، في بيان، إن الشخص ضبط بحوزته 3 أجهزة تليفون محمول وكاميرا لاستخدامها وتوزيعها على المخربين.

وأضافت أن "المضبوط على علاقة بشخصين قاما بتكليفه بتجميع أكبر عدد من الشباب للتظاهر".

وأشارت إلى أنه "تم ضبط 10 آلاف كوبون بحوزة المتهم مدون عليها (كسبت 500 جنيه) لتضليل العامة".