الدفاع الروسية توسع قاعدة حميميم الجوية في سوريا

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رويترزالخميس 2019/9/26 06:47 م بتوقيت أبوظبي
قاعدة حميميم الروسية في سوريا - أرشيفية
قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إنها تعمل على توسيع قاعدة حميميم الجوية التابعة لها في مدينة اللاذقية غربي سوريا.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤول بالوزارة قوله: إنها تعيد بناء مدرج هبوط ثان للسماح بالقاعدة الجوية خدمة مزيد من الطائرات.
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن وزارة الدفاع الروسية تشيد أيضا منشآت جديدة لتكون حظائر للطائرات في القاعدة بغرض التصدي لهجمات تنفذ بطائرات مسيرة.
وأشار إلى أن 30 مقاتلة وطائرة هليكوبتر موجودة حاليا في قاعدة حميميم الجوية.
وفي الرابع من سبتمبر / أيلول، تصدت المضادات الأرضية السورية لطائرات مسيرة في أجواء اللاذقية (شمال غرب) أطلقت باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن "الأصوات التي سمعت في أجواء مدينة اللاذقية ناجمة عن تصدي المضادات الأرضية لطائرات مسيرة أطلقها الإرهابيون في منطقة خفض التصعيد باتجاه قاعدة حميميم".
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