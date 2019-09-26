الجيش الليبي يدمر رابع "مسيرة" تركية للمليشيات خلال أقل من 48 ساعة

أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، تدمير طائرتين تركيتين مسيرتين تابعتين للمليشيات في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، ليرتفع عدد الطائرات التركية المسيرة التي أسقطها إلى 4 خلال الـ48 ساعة الماضية.



وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة (التابع للجيش): "سلاحنا الجوي يدمر طائرتين تركيتين مسيرتين يستخدمهما الأتراك في حربهم على قواتنا المسلحة بقاعدة معيتيقة".

وتابع المركز، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن سلاح الجو الليبي يواصل ضرب معاقل المليشيات في طرابلس وغرف الطائرات التركية المسيرة التابعة لهم.

وكان الجيش الليبي قد أعلن، أمس، أن سلاحه الجوي تمكن من إسقاط طائرتين تركيتين مسيرتين، إحداهما في أحد محاور القتال والأخرى بقاعدة معيتيقة بالعاصمة.





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ويخوض الجيش الليبي منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة"، بهدف تطهير العاصمة من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.

وتقدم حكومة الوفاق الدعم والغطاء السياسي للمليشيات وجماعة الإخوان للوقوف ضد عملية الجيش الليبي.

كما تدعم تركيا حكومة الوفاق، وشدد الرئيس التركي في أكثر من مناسبة على تقديم بلاده كل الدعم اللازم إلى "الوفاق"، ورفض دخول الجيش الليبي للعاصمة.

ومنذ "طوفان الكرامة"، استهدف سلاح الجو الليبي عددا من الطائرات التركية المسيرة من نوع "بيردقدار" على المدرج العسكري للمطار قبل تنفيذها ضربات ضد المدنيين خاصة في مدينتي ترهونة وورشفانة.

وأسفرت ضربات سلاح الجو الليبي عن تدمير أكثر من 10 طائرات تركية مسيرة، وتدمير غرفة العمليات وهوائيات التحكم والتوجيه خاصة في الكلية الجوية مصراتة وقاعدة معيتيقة.

يذكر أن مطار معيتيقة الدولي كان في الأصل قاعدة عسكرية، تم تحويل جزء منه عام 2014 إلى مطار مدني بعد تدمير المليشيات مطار طرابلس الدولي ضمن انقلاب فجر ليبيا الإرهابي.