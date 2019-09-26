الاحتلال يعيد فتح أبواب "الأقصى" بعد إغلاقه لـ"دواع أمنية"

أعادت سلطات الاحتلال فتح أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، في أعقاب محاولة طعن شرطية إسرائيلية.



الاحتلال يفرض قيودا على دخول المسجد الأقصى



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الشرطة الإسرائيلية أعادت فتح جميع الأبواب بعد إغلاق استمر أكثر من ساعة.

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وكان حراس في المسجد الأقصى أكدوا لـ"العين الإخبارية" أن "قوات الاحتلال أغلقت جميع الأبواب ومنعت المصلين من الدخول إلى المسجد لأداء صلاة العصر".





وأضاف حارس في المسجد أن "عناصر من الشرطة الإسرائيلية لاحقوا شابا وأطلقوا النار عليه ولكن دون إصابته قبل اعتقاله قرب باب السلسلة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى".

وقالت سلطات الاحتلال إن "الشرطية أصيبت بجروح طفيفة بعد طعنها بسكين في منطقة قريبة من إحدى بوابات المسجد في البلدة القديمة من مدينة القدس".

وتخلل ذلك انتشار قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في أزقة البلدة القديمة من مدينة القدس، وتحديدا في محيط المسجد الأقصى.