نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية القول اليوم الخميس إنها ستساعد على إحياء محادثات السلام الأفغانية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان التي انهارت هذا الشهر.
وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة محادثات سرية مع طالبان كان من المقرر عقدها في منتجع كامب ديفيد في الثامن من سبتمبر أيلول وقال آنذاك إن المحادثات انتهت.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تقول إنها ستساعد على إحياء محادثات السلام بين أمريكا وطالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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