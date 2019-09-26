روسيا تقول إنها ستساعد على إحياء محادثات السلام بين أمريكا وطالبان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الخارجية الروسية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية القول اليوم الخميس إنها ستساعد على إحياء محادثات السلام الأفغانية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان التي انهارت هذا الشهر.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة محادثات سرية مع طالبان كان من المقرر عقدها في منتجع كامب ديفيد في الثامن من سبتمبر أيلول وقال آنذاك إن المحادثات انتهت.