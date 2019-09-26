بوريس جونسون يخسر تصويتاً جديداً في مجلس العموم

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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس تصويتا آخر في البرلمان بشأن طلب حكومي لتعطيل البرلمان ثلاثة أيام للسماح لحزبه المحافظ بعقد مؤتمره السنوي. وخسرت الحكومة التصويت، الذي يمكن أن يؤثر على موعد عقد المؤتمر في مدينة مانشستر، بأغلبية 306 اصوات مقابل 289 صوتا.

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