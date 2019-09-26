الان تتابع اليمن.. “مسام” ينتزع 876 لغمًا في الأسبوع الثالث من سبتمبر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر 2019م، من انتزاع 876 لغمًا منها 23 لغمًا مضادة للأفراد، و259 لغمًا مضادة للدبابات و574 ذخيرة غير متفجرة، و20 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 90,637 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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