عاجل.. المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1%

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الخميس 26 سبتمبر 2019
البنك المركزي المصري
كتب
الخليج 365
كشف البنك المركزي المصري عن أنّ لجنة السياسة النقدية لديه، اتخذت اليوم قرارا بخفض أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 1%، بعد تراجع معدلات التضخم مؤخرا.
وأوضح البنك المركزي في بيان عنه اليوم أنّ أسعار الفائدة الجديدة بعد الخفض وصلت إلى 13.25% و14.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب.
يأتي ذلك بعد أن خفض المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه الشهر الماضي بنسبة 1.5%.
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