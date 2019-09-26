عاجل.. المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1%

الخميس 26 سبتمبر 2019

البنك المركزي المصري

كتب Advertisements الخليج 365

كشف البنك المركزي المصري عن أنّ لجنة السياسة النقدية لديه، اتخذت اليوم قرارا بخفض أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 1%، بعد تراجع معدلات التضخم مؤخرا.



وأوضح البنك المركزي في بيان عنه اليوم أنّ أسعار الفائدة الجديدة بعد الخفض وصلت إلى 13.25% و14.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب.

يأتي ذلك بعد أن خفض المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه الشهر الماضي بنسبة 1.5%.