مقتل 20 شخصًا فى زلزال شرق أندونيسيا

مقتل 20 شخصا فى زلزال شرق أندونيسيا

الخميس 26 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

لقي 20 شخصًا مصرعهم وأصيب العشرات بجروح، إثر زلزال قوي بلغت شدته 6.5 درجة، ضرب أرخبيل مولوكو النائي شرق البلاد، الخميس، وتسبب في انزلاقات أرضية، وهرع السكان المذعورون إلى الشوارع، فيما تساقطت المبانى من حولهم، حسب وكالة الكوارث.



وصرح المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من الحوادث اجوس ويبوو، في بيان، بأن عدد الضحايا بلغ 20 قتيلًا وأن 100 شخص على الأقل جرحوا وتم إخلاء أكثر من 2000، مضيفًا أن بين القتلى طفلًا رضيعًا.

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وذكر مسئولون في وكالة الكوارث في وقت سابق، أن عددًا من الضحايا قتل بسبب الأنقاض، بينما طمر شخص تحت انزلاق أرضي.

وقتل شخص لإصابته بنوبة قلبية أثناء الزلزال، بينما لقيت امرأة مصرعها في حادث دراجة نارية خلال محاولتها الهرب، بحسب مسئولين.

وشوهد عدد من سكان مدينة أمبون التي يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة، وهم يحاولون مساعدة سكان جرحى تلطخت ملابسهم بالدماء، فيما ظهرت صور لمنازل مدمرة وقد انهارت جدرانها وتراكم حطامها على الأرض.

وفر عدد من المرضى من مستشفى محلى أثناء الزلزال، ما دفع المسئولين إلى إقامة ملاجئ مؤقتة خارج مبنى المستشفى، بحسب مسئول.