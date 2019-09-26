شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يندد بـ«هستيريا» الديموقراطيين حول الانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيويورك) ندد البيت الأبيض اليوم (الخميس) بما اعتبره «هستيريا» الديموقراطيين بعدما نشر الكونغرس وثيقة لعنصر استخبارات أورد فيها أن الرئيس دونالد ترمب سعى لتدخل أوكرانيا للتأثير في الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2020. وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني غريشام :«لم يتغير شيء مع نشر هذه الوثيقة التي لا تعدو كونها تجميعاً لروايات مختلقة ومقالات صحافية»، مضيفة أن «البيت الابيض سيواصل رفض الهستيريا والتفسيرات الخاطئة التي يروج لها الديموقراطيون والعديد من وسائل الإعلام».

ندد البيت الأبيض اليوم (الخميس) بما اعتبره «هستيريا» الديموقراطيين بعدما نشر الكونغرس وثيقة لعنصر استخبارات أورد فيها أن الرئيس دونالد ترمب سعى لتدخل أوكرانيا للتأثير في الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2020. وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني غريشام :«لم يتغير شيء مع نشر هذه الوثيقة التي لا تعدو كونها تجميعاً لروايات مختلقة ومقالات صحافية»، مضيفة أن «البيت الابيض سيواصل رفض الهستيريا والتفسيرات الخاطئة التي يروج لها الديموقراطيون والعديد من وسائل الإعلام».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض يندد بـ«هستيريا» الديموقراطيين حول الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.