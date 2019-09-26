شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تناقش أزمة «سد النهضة الإثيوبي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة) اجتمعت اليوم (الخميس) اللجنة العليا لمياه النيل في مصر، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقضية المياه، وفي مقدمتها أزمة سد النهضة الإثيوبي، واستعداد مصر للقاء القادم بشأنه في العاصمة السودانية الخرطوم، خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 3 أكتوبر، والتي سيعقبها اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا يومي 4 و5 أكتوبر.

اجتمعت اليوم (الخميس) اللجنة العليا لمياه النيل في مصر، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقضية المياه، وفي مقدمتها أزمة سد النهضة الإثيوبي، واستعداد مصر للقاء القادم بشأنه في العاصمة السودانية الخرطوم، خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 3 أكتوبر، والتي سيعقبها اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا يومي 4 و5 أكتوبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تناقش أزمة «سد النهضة الإثيوبي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.