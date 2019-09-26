شكرا لقرائتكم أميركا تعاقب سفناً مدت قوات روسيا في سوريا بالنفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس عقوبات على 3 أشخاص وشركة و 5 سفن لإمدادها القوات الروسية في سوريا بالوقود.

وأوضحت الوزارة في بيان أن واشنطن فرضت عقوبات على كيان وثلاثة أفراد وخمس سفن بسبب تحايلهم على العقوبات الأميركية، والمساعدة في تزويد القوات الروسية في سوريا بوقود طائرات.

شركة "ماريتيم أسيستانس"

كما أشارت إلى أن شركة "ماريتيم أسيستانس" شاركت في خطة للتحايل على العقوبات الأميركية لتزويد القوات الروسية في سوريا بوقود الطائرات. وقالت إن الشركة المذكورة تعمل كواجهة لشركة (أو.جيه.إس.سي سوفراشت) التي سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها فيما يتعلق بعمليات في أوكرانيا.

إلى ذلك، أوضحت الخزانة أن الأفراد الثلاثة الذين استهدفتهم على صلة بشركة (أو.جيه.إس.سي سوفراشت). وجمدت أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنعت الأميركيين من التعامل معهم.