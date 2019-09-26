شكرا لقرائتكم أزمة أوكرانيا..البيت الأبيض يندد بهستيريا الديموقراطيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ندد البيت الأبيض، الخميس، بما اعتبره "هستيريا" الديموقراطيين بعدما نشر الكونغرس وثيقة لعنصر استخبارات أورد فيها أن الرئيس دونالد ترمب سعى لتدخل أوكرانيا للتأثير في الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2020.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام: "لم يتغير شيء مع نشر هذه الوثيقة التي لا تعدو كونها تجميعا لروايات مختلقة ومقالات صحافية"، مضيفة أن "البيت الأبيض سيواصل رفض الهستيريا والتفسيرات الخاطئة التي يروج لها الديموقراطيون والعديد من وسائل الإعلام".

وقام أعضاء الكونغرس الأميركي في وقت سابق بتنقيح وإعلان الشكوى التي قدمها أحد العملاء السريين في الاستخبارات، والتي صارت محور تحقيق يجريه التكتل الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي بغية مساءلة وعزل الرئيس ترمب.

وحذر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صبيحة الخميس، من انهيار أسواق الأسهم إذا ما تمت مساءلته.

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وغرّد ترمب قبل ساعات من إدلاء مدير الاستخبارات الوطنية بالنيابة بشهادته أمام الكونغرس قائلاً: "إذا فعلوا ذلك فعلاً، فإن الأسواق سوف تنهار".

وأضاف: "هل تعتقدون أن الحظ هو الذي دفعنا لنكون أفضل سوق للأوراق المالية والاقتصاد في تاريخنا.. لم يكن الأمر كذلك".

وتتعلق القضية بمكالمة هاتفية بين ترمب والرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، يدفع فيه ترمب الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق في قضية تتعلق بخصمه السياسي جو بايدن.

ونشر البيت الأبيض نصاً غير معدل لتلك المحادثة الهاتفية صباح الأربعاء.