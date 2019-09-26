كتب: ضياء السقا رصد المجلس الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري 11 شائعة، تم تداولها، خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاءت الشائعات المتداولة كالتالي: زيادة أسعار المنتجات البترولية تأثراً بتراجع إنتاج النفط عالمياً، وزيادة ضريبة الدخل بمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، وحذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز، ووقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التموينى، وفساد تطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية بالمدارس، وفرض غرامات على المواطنين فى حالة تعطل النظام الإلكترونى لتحصيل المدفوعات الحكومية، وانتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، وإجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى من أماكن بعينها، وامتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات، وانتشار أسماك نافقة بأسواق محافظة الإسكندرية، ورفض جامعة القاهرة تسكين الطلاب الجدد بالمدن الجامعية. وفيما يلي انفوجرافات تفند الشائعات: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة ترد على زيادة أسعار البترول في مصر وحذف غير المستحقين للسلع من منظومة الخبز وانتشار أسماك نافقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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