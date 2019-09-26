كتب: ضياء السقا
تصدر هاشتاجا #شكرا_مخابرات_مصر، و#محمد_علي_خان_وطنه، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الخميس، تزامنا مع الدعوات المحرضة على التظاهر غدا الجمعة.
وأثنى المغردون على الدور الذي تفعله المخابرات المصرية في الوقت الراهن، المتمثل في فضح الخونة والمأجورين، الذي يهدفون لإحداث فوضى في البلاد.
وهاجم المغردون المقاول الهارب محمد علي، وقالوا أنه حوّل قضيته الشخصية، إلى قضية تحريضية، فهو يحرض المصريون على التظاهر، وهو يعيش في آمان في إسبانيا متمتعا بالأموال.
وفيما يلي أبرز التغريدات على الهاشتاجين:
كانت هذه تفاصيل خبر #شكرا_مخابرات_مصر و#محمد_علي_خان_وطنه يتصدران تويتر: يسقط كل من خان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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