مدير استخبارات اميركا: قادرون على كشف فحوى المحادثة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي

أكد مدير الاستخبارات القومية الاميركية بالوكالة جوزيف ماغوير "إننا قادرون على أن نكشف عن فحوى المحادثة الهاتفية بين الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ والرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​"، مشيراً إلى ان "المخبر الذي كشف عن المحادثة عمل بحسن نوايا وتصرف بموجب القانون".

وأوضح أن "الشكوى المقدمة تشير إلى أن الرئيس قام بعمل خاطئ ومخالفات"، مشيراً إلى "إنني أعتقد أن ما حدث أمر غير مسبوق"، لافتاً إلى أن "المفتش العام يعتقد أن المزاعم بشأن اتصال ترامب بنظيره الأوكراني تتسم بالمصداقية".

ولفت إلى "إننا تواصلنا مع ​البيت الأبيض​ أولا حول شكوى المخبر بشأن اتصال الرئيس الأميركي بنظيره الأوكراني"، مشيراً إلى أنه "بمجرد اطلاعي على الشكوى علمت أن الأمر خطير"، مؤكداً "إنني لم أتلق أي تعليمات في هذا الشأن من أي جهة وأعمل ما بوسعي لدعم مثول المخبر أمام ​الكونغرس​ وتوفير الحماية له من أي إجراء انتقامي".

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أفرجت بومس أمس عن فحوى المكالمة الهاتفية بين الرئيس الميركي دونالد ترمب ونظيره الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، وكشفت المكالمة بين الرئيسين أن ترامب طلب فعلا إجراء تحقيق بشأن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

فيما نفى ترامب "فرض أي ضغط على أوكرانيا في قضية نائب الرئيس الاميركي السابق جو بايدن".