مجلس حقوق الإنسان جدد تفويض فريق التحقيق بجرائم حرب في اليمن

وافق ​مجلس حقوق الإنسان​ في ​الأمم المتحدة​، على تمديد تفويض لجنة التحقيق في جرائم الحرب في ​اليمن​، بعدما عثر فريق المحقّقين على أدلّة لانتهاكات خطيرة ارتكبتها جهات النزاع كافّة.

وواجه قرار تجديد التفويض المُعطى للجنة التحقيق معارضة دول عدّة، وبخاصة ​السعودية​ الّتي تقود تحالفًا دوليًّا يشنّ منذ العام 2015 عمليّات عسكريّة في اليمن دعمًا للحكومة المُعترف بها من الأمم المتحدة، في مواجهة جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين). لكن قرار تجديد التفويض تمّ تمريره بدعم من ​الاتحاد الأوروبي​ وكندا وعدد من دول ​أميركا اللاتينية​.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أفادت اللجنة الّتي عيّنها المجلس في العام 2017 بأنها تمكّنت من تحديد هويات "أفراد قد يكونون مسؤولين عن جرائم دولية"، ارتُكبت خلال المعارك.