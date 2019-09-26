رئيس الوزراء الجزائري الأسبق يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون عن "عزم خوض سباق الرئاسة المقرر 12 كانون الأول القادم"، مشيراً إلى أنه "لدي برنامج يتركز على تطهير ​الاقتصاد​ وأخلقة ​الحياة​ السياسية".

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