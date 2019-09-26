مجلس العموم البريطاني رفض طلب جونسون بتعطيل البرلمان الأسبوع المقبل

رفض ​مجلس العموم البريطاني​ طلبًا حكوميًّا لتعطيل البرلمان الأسبوع المقبل، للسماح للمحافظين بحضور المؤتمر السنوي لحزبهم.

ونصّ الطلب على تعطيل البرلمان لثلاثة أيام، لكن 306 نواب رفضوه مقابل 289 أيدوه. وكان مجلس العموم قد عاود جلساته يوم أمس الأربعاء في جوّ متوتّر، غداة قرار المحكمة العليا إلغاء قرار رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ بتعليق أعمال البرلمان.

وقد يؤثّر هذا القرار على موعد انعقاد المؤتمر السنوي للحزب المحافظ، علمًا بأنّه مقرّر أصلًا من الأحد إلى الأربعاء في ​مانشستر​ بشمال إنكلترا. ومن عادة مجلس العموم أن يعلّق جلساته خلال المؤتمرات السنويّة للأحزاب السياسيّة الّتي تُعقد في أيلول. لكن جونسون كان طلب تعليق جلسات المجلس من العاشر من أيلول حتّى 14 تشرين الأول، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرّر لخروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ (​بريكست​) في 31 تشرين الأول.