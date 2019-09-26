خارجية روسيا: العقوبات الأميركية على مزودي القوات الروسية بسوريا بالوقود غير مقبولة

أكدت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "​العقوبات الأميركية​ ​الجديدة​ على مزوّدي ​القوات​ الروسية ب​سوريا​ ب​الوقود​ غير مقبولة".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت قبل قليل عن "فرض عقوبات على 3 أشخاص و5 سفن لإمدادها القوات الروسية في سوريا بالوقود"، موضحةً أن "واشنطن فرضت عقوبات على كيان وثلاثة أفراد وخمس سفن بسبب مزاعم عن التحايل على العقوبات بالمساعدة في تزويد القوات الروسية في سوريا بوقود طائرات".