أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ عن "فرض ​عقوبات​ على 3 أشخاص و5 سفن لإمدادها ​القوات​ الروسية في ​سوريا​ ب​الوقود​"، موضحةً أن "واشنطن فرضت عقوبات على كيان وثلاثة أفراد وخمس سفن بسبب مزاعم عن التحايل على العقوبات بالمساعدة في تزويد القوات الروسية في سوريا بوقود طائرات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخزانة الأميركية: عقوبات على 3 أشخاص و5 سفن لإمدادها القوات الروسية بسوريا بالوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.