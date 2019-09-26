توقيف سوري قام بتصوير مدخل النيابة العامة في عدلية بيروت

أحال النائب العام الإستئنافي في ​بيروت​ القاضي زياد أبو حيدر الى التحقيق، أحد الأشخاص من التابعية السورية بعد إقدامه على تصوير العسكريين القائمين بالحراسة على مدخل ​النيابة العامة​ الرئيسي في عدلية بيروت.

وألقت العناصر الأمنية القبض عليه واقتادته الى مكتب آمر المجموعة، وبعد الإطلاع على هويته وتفتيش هاتفه تبين وجود صور لعناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ داخل شريحة ​الهاتف​، وقد إدعى أنه سيحضر محاكمة لأخيه في ​محكمة​ جنايات بيروت. ولا تزال التحقيقات جارية مع الجهات المختصة للكشف عن ملابسات الحادث.