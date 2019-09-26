توقيف سوري قام بتصوير مدخل النيابة العامة في عدلية بيروت

أحال النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر الى التحقيق، أحد الأشخاص من التابعية السورية بعد إقدامه على تصوير العسكريين القائمين بالحراسة على مدخل النيابة العامة الرئيسي في عدلية بيروت.
وألقت العناصر الأمنية القبض عليه واقتادته الى مكتب آمر المجموعة، وبعد الإطلاع على هويته وتفتيش هاتفه تبين وجود صور لعناصر من قوى الأمن الداخلي داخل شريحة الهاتف، وقد إدعى أنه سيحضر محاكمة لأخيه في محكمة جنايات بيروت. ولا تزال التحقيقات جارية مع الجهات المختصة للكشف عن ملابسات الحادث.
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