أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه أجرى تمرينا يحاكي احتلال قرية لبنانية، موضحاً أنه "جرى أمس في قاعدة سيزافون العسكرية للمدرعات، تمرين لمحاكاة احتلال قرية لبنانية وذلك في استعراض عسكري أمام ضباط الكلية الحربية والذي يعتبر ذروة سلسلة القتال المتكامل التي تجريها القوات البرية".
ولفت إلى أنه "شارك في التمرين نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير وكبار قادة القوات البرية"، مشيرةً إلى أنه "حاكى التمرين قتالا في مناطق مأهولة داخل قرية لبنانية، مؤيدة لـ"حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: أجرينا يوم أمس تمرينا يحاكي احتلال قرية لبناني مؤيدة لـ"حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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