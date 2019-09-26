الجيش: الجانب اللبناني جدد بالاجتماع الثلاثي الالتزام بالـ1701 وطالب بانسحاب العدو من مزارع شبعا

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، أنّ "قبل ظهر اليوم، عُقد اجتماع ثلاثي في ​رأس الناقورة​ برئاسة قائد قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو دل كول، وحضور وفد من ضباط ​الجيش اللبناني​ برئاسة منسق الحكومة لدى قوات الأمم المتحدة المؤقتة العميد الركن الطيّار أمين فرحات".

وأوضحت في بيان، أنّ "الجانب اللبناني قد دان الانتهاكات الإسرائيليّة المتكرّرة للقرار 1701، واستعرض الخروقات الّتي يقوم بها العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية برًّا وبحرًا وجوًّا، خصوصًا الاعتداءات الأخيرة على ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ بواسطة مسيّرتين، والأحداث الّتي تلتها".

ولفتت إلى أنّه "إذ جدّد الالتزام ب​القرار 1701​ بجميع مندرجاته، طالب الجانب اللبناني بانسحاب العدو الإسرائيلي من ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ و​بلدة الغجر​، مذكّرًا بالبقعة "B1" المحتلة، داعيًا ​المجتمع الدولي​ إلى العمل على استعادة لبنان حقوقه البحريّة".