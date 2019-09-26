حصيلة تفتيش وزارة العمل: إقفال واحد و11 ضبطا و4 إنذارات

أعلن المكتب الاعلامي لوزارة العمل أن "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانيا، حرصا على احترام القانون، وعملا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل أبو سليمان​. وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ وبتواصل مع النيابات العامة، حيث اقتضت الحاجة، وبالتنسيق مع البلديات"، مشيرا الى ان "التفتيش شمل 4 مناطق اليوم الخميس في 26 ايلول 2019، هي: ​الحازمية​، المزرعة - ​بيروت​، صور و​مدينة بعلبك​، حيث زار المفتشون 33 مؤسسة ومحلا، والنتيجة بالأرقام: إقفال واحد، 11 ضبطا، و4 إنذارات".

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