أمن الدولة أوقفت سوريًا في صور اعترف بانضمامه إلى "النصرة" والقتال بصفوفها

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في صور، السوري "ع. ح." بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وذلك استكمالًا للجهود المبذولة في مجال الأمن الاستباقي ومكافحة الإرهاب، وبعد توقيف أحد عناصر "داعش" في النبطية منذ يومين.
وبنتيجة التحقيق معه، اعترف بانضمامه إلى "جبهة النصرة" والقتال في صفوفها في سوريا، قبل أن يتمكّن من الدخول خلسةً إلى لبنان. وقد تمّ إيداع الموقوف القضاء المختص بواسطة مخابرات الجيش في الجنوب، بناءً لإشارته.
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