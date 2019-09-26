أمن الدولة أوقفت سوريًا في صور اعترف بانضمامه إلى "النصرة" والقتال بصفوفها

أوقفت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في صور، السوري "ع. ح." بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وذلك استكمالًا للجهود المبذولة في مجال الأمن الاستباقي و​مكافحة الإرهاب​، وبعد توقيف أحد عناصر "داعش" في ​النبطية​ منذ يومين.

وبنتيجة التحقيق معه، اعترف بانضمامه إلى "​جبهة النصرة​" والقتال في صفوفها في ​سوريا​، قبل أن يتمكّن من الدخول خلسةً إلى ​لبنان​. وقد تمّ إيداع الموقوف القضاء المختص بواسطة ​مخابرات الجيش​ في ​الجنوب​، بناءً لإشارته.