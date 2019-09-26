أبو شقرا تواصل التحقيق في ملف العميل عامر الفاخوري

تابعت قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، تحقيقاتها في قضيّة العميل الإسرائيلي ​عامر الفاخوري​، فاستمعت اليوم الى إفادات ثلاث شهود، بينهم الأسيران المحرران نبيه عواضة ومحمد رمضان، على أن تستمع يوم الخميس المقبل الى الدفعة الأخيرة من الأسرى المحررين، الذين تقدّموا بإخبارات إلى ​القضاء​ عن المسؤولية التي تولاها هذا الشخص في معتقل ​الخيام​، وتسببت بمآس للأسرى وأدت الى موت بعضهم تحت التعذيب.

ويفترض أن تستجوب القاضية أبو شقرا العميل الفاخوري، خلال الأسبوع المقبل، بعد أن استحصلت وكيلته المحامية الأميركية إلى إذن من ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​ للدفاع عنه، علماً أن قاضي التحقيق كانت أصدرت قبل أسبوعين مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

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