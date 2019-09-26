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المرشح لنقيب المحامين جورج نخلة عقد لقاء موسعا مع محامي البقاع

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عقد مرشح مركز نقيب المحامين في ​بيروت​ المحامي جورج نخلة، لقاءً موسعاً مع محامي ​البقاع​ في مركز النقابة في زحلة، عرض خلاله برنامجه الانتخابي طالباً دعم المحامين له.

و حضر اللقاء مفوض المحامين في البقاع منير البقاعي وحشد من المحامين.

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