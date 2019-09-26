عقد مرشح مركز نقيب المحامين في بيروت المحامي جورج نخلة، لقاءً موسعاً مع محامي البقاع في مركز النقابة في زحلة، عرض خلاله برنامجه الانتخابي طالباً دعم المحامين له.
و حضر اللقاء مفوض المحامين في البقاع منير البقاعي وحشد من المحامين.
كانت هذه تفاصيل خبر المرشح لنقيب المحامين جورج نخلة عقد لقاء موسعا مع محامي البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.