المرشح لنقيب المحامين جورج نخلة عقد لقاء موسعا مع محامي البقاع

عقد مرشح مركز نقيب المحامين في ​بيروت​ المحامي جورج نخلة، لقاءً موسعاً مع محامي ​البقاع​ في مركز النقابة في زحلة، عرض خلاله برنامجه الانتخابي طالباً دعم المحامين له.

و حضر اللقاء مفوض المحامين في البقاع منير البقاعي وحشد من المحامين.