مسيرة للجنة الدفاع عن المستأجرين دعت إلى وقف العمل بقانون الإيجارات

نظمت ​لجنة الدفاع​ عن المستأجرين، بمشاركة رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في ​لبنان​ كاسترو عبد الله وعدد كبير من المستأجرين، مسيرة انطلقت من أمام مفرق "الريد شو"، في شارع ​الحمرا​، تزامنا مع مسيرة مماثلة في ​طربلس​.

ورفعت الهتافات و​اللافتات​ التي أكدت أن "​قانون الإيجارات​ باطل"، وأقفلت كل الطرق المؤدية إلى الشارع الرئيسي في الحمرا.

وجدد عبدالله مطالبته بـ"وقف العمل بالقانون التهجيري الاسود"، داعيا إلى "إعادة العمل بالقانون 92/160".

وطالب ​مجلس النواب​ بـ"تحمل المسؤولية وإعادة العمل بالقانون القديم إلى حين إيجاد خطة سكنية شاملة تنصف صغار المالكين و​المستأجرين القدامى​".

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