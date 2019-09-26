سعد التقى وفدا من لجان الأحياء والقواطع في مخيم عين الحلوة

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ وفدا من لجان الأحياء والقواطع في ​مخيم عين الحلوة​. وقد تركز البحث خلال اللقاء على مشكلة فرض اجازة العمل على العامل الفلسطيني والتعقيدات التي نشأت عن اجراءات وزير العمل. كما جرى التأكيد على أهمية التحركات الاحتجاجية على هذه الاجراءات المجحفة بحق الاخوة ​الفلسطينيين​.

وأكد سعد على "أهمية تأمين الظروف الملائمة للاجئين الفلسطينين بما يساعدهم على تعزيز الصمود و ​المقاومة​ وحماية ​حق العودة​".