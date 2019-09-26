جمارك صيدا أوقفت شاحنة مواد تنظيف مهربة ومزورة

أوقفت قوة من المديرية العامة للجمارك- ضابطة صيدا، تمكنت من توقيف شاحنة محملة بكمية كبيرة من مواد التنظيف المهربة والمزورة، وتم إلقاء القبض على المخالف الذي اقتيد مع البضاعة الى مفرزة البلدة لإجراء المقتضى القانوني.

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