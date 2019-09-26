عناصر الدفاع المدني اخمدوا حريقا في بخعون الضنية

أخمد عناصر الدفاع المدني حريقا شب في أعشاب يابسة وأشجار مثمرة في بلدة بخعون ـ الضنية، وتمكنوا من احتواء الحريق قبل تمدده باتجاه المنازل السكنية القريبة منه.
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