ميقاتي نعى شيراك: كان حاضراً دائمًا للدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله ووحدته

نعى رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ الرئيس الفرنسي الاسبق ​جاك شيراك​، قائلا "تمثل وفاة الرئيس الفرنسي جاك شيراك بالنسبة ل​لبنان​يين خسارة صديق كان حاضراً دائمًا للدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله ووحدته في جميع الظروف".

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