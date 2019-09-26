بوريس جونسون يخسر تصويتاً جديداً في مجلس العموم









اسماء السيد - لندن: تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لنكسة جديدة الخميس مع رفض النواب البريطانيين طلبا حكوميا لتعطيل البرلمان الاسبوع المقبل للسماح للمحافظين بحضور المؤتمر السنوي لحزبهم.

ونص الطلب على تعطيل البرلمان لثلاثة أيام لكن 306 نواب رفضوه مقابل 289 أيدوه. وكان مجلس العموم عاود جلساته الاربعاء في جو متوتر غداة قرار المحكمة العليا الغاء قرار جونسون بتعليق اعمال البرلمان.

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وقد يؤثر هذا القرار على موعد انعقاد المؤتمر السنوي للحزب المحافظ، علما بانه مقرر اصلا من الاحد الى الاربعاء في مانشستر بشمال انكلترا.

ومن عادة مجلس العموم ان يعلق جلساته خلال المؤتمرات السنوية للاحزاب السياسية التي تعقد في ايلول/سبتمبر. لكن جونسون كان طلب تعليق جلسات المجلس من العاشر من ايلول/سبتمبر حتى 14 تشرين الاول/اكتوبر، اي قبل اسبوعين من الموعد المقرر لبريكست في 31 تشرين الاول/اكتوبر، بحجة إعداد برنامج سياسي جديد.

وقضت المحكمة العليا الثلاثاء بالغاء طلب جونسون بعدما لجأ معارضون له الى القضاء.