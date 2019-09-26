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زلزال قوي يضرب إسطنبول ويقطع الاتصالات عن المدينة

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الزلزال أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مدينة إسطنبول. دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الزلزال أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مدينة إسطنبول. ضرب زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر مدينة إسطنبول، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الخميس، وأدى الزلزال إلى انقطاع الاتصالات في المدينة الواقعة شمال غربي تركيا.

ويأتي الزلزال الجديد بعد يومين من هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة إسطنبول، وتركزت في بحر مرمرة، بالقرب من سواحل منطقة سيلفري في القسم الأوروبي للمدينة بعمق 9.8 كم.

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BARPAK, NEPAL - MAY 1, 2015: Dhan Maya Ghale,68 stands next to her destroyed home in Barpak on May 1, 2015 where 60% of the village has been destroyed. The village is amongst the largest in Gorkha province with a population of around 10-12,000. The April 25th earthquake with a magnitude of 7.8 killed over 9,000 in Nepal's worst earthquake in 80 years. (Photo by Paula Bronstein/ Getty Images)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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