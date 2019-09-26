زلزال قوي يضرب إسطنبول ويقطع الاتصالات عن المدينة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الزلزال أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مدينة إسطنبول. ضرب زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر مدينة إسطنبول، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الخميس، وأدى الزلزال إلى انقطاع الاتصالات في المدينة الواقعة شمال غربي تركيا. ويأتي الزلزال الجديد بعد يومين من هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة إسطنبول، وتركزت في بحر مرمرة، بالقرب من سواحل منطقة سيلفري في القسم الأوروبي للمدينة بعمق 9.8 كم. شاهد أيضا:هزة أرضية تضرب باكستان إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO شاهد أيضا بالصور: أخطر الزلازل التي ضربت العالم منذ القرن الماضي أخبار ذات صلة

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