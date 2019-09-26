هل تنجح مساعي الديمقراطيين في عزل ترامب؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images

أولت صحف عربية، بنسختيها الورقية والإلكترونية، اهتماما ملحوظا بإعلان الكونغرس الأمريكي عن بدء إجراءات لمساءلة الرئيس دونالد ترامب والتي قد تفضي إلى عزله.

ووصف ترامب الأسباب التي قدمها النواب الديمقراطيون في الكونغرس لتبرير بدء إجراءات عزله بأنها "مزحة".

وجاء ذلك بعد اتهام ترامب بالضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق في مزاعم فساد ضد نائب الرئيس الأمريكي السابق ومنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.

"ترامب سيخرج ضعيفًا في جميع الأحوال"

تقول رأي اليوم اللندنية في افتتاحيتها "من غير المتوقع أن تنجح السيدة نانسي بيلوسي، زعيمة مجلس النواب الأمريكي، في الإطاحة بالرئيس ترامب، وبما يؤدي إلى تعزيز فرص زميلها الديمقراطي السناتور بايدن، فالبدء في التحقيقات لا يعني أنّ حظوظ عملية عزل الرئيس كبيرة، حتى لو أُدين، لأنّ العزل يتطلّب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذي يتمتّع فيه الجمهوريّون بالأغلبية".

وتشدد رأي اليوم على أن "ترامب سيخرج ضعيفا في جميع الأحوال، خاصة أن هذه الفضيحة تأتي قبل 14 شهرا من انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يأمل الفوز فيها بولاية ثانية".

وتضيف الصحيفة: "لن نذرِف دمعة واحدة إذا تعمقت أزمة ترامب أو نجحت محاولة عزله، كما أنّنا لن نحتفل بوصول خصمه الديمقراطي بايدن إلى البيت الأبيض، فكلاهما لا يكنان الكثير من الود للعرب والمسلمين، ويقفان في الخندق الإسرائيلي".

ويشدد عثمان ميرغني في الشرق الأوسط اللندنية أن "بدء إجراءات عزل الرئيس في الكونغرس تحدث في العادة ضجة كبرى وأجواء إثارة في الوسط السياسي والصحفي، لكن العملية في الواقع ليست بهذه السهولة، بل شائكة ومعقدة. فلم يحدث في تاريخ أمريكا أن أطيح برئيس عبر المحاكمة في الكونغرس، وليس هناك ما يشير إلى أن ترامب سيصبح الأول في هذا الصدد".

ويؤكد ميرغني أن ترامب "قد يكمل فترته رغم الضغوط الراهنة، التي ربما تكون بصدد السعي لضرب فرص إعادة ترشيحه في الانتخابات المقبلة، أكثر مما تأمل في إطاحته قبل ذلك. والحزب الديمقراطي الذي قرر بدء إجراءات عزل الرئيس يدرك أنه يخوض مغامرة قد تبدو محسوبة، لكنها إن فشلت فسوف ترتد عليهم".

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© Reuters

"عزل ترامب يعزز حظوظه"

وأكد البعض أن إجراءات عزل ترامب ليس فقط لن يُكتب لها النجاح، بل وستزيد من حظوظ الرئيس الأمريكي في مساعيه للحصول على ولاية ثانية.

وفي افتتاحيتها بعنوان "عزل ترامب يعزز حظوظه"، تؤكد الأخبار اللبنانية أن التصعيد الأخير الذي قام به النواب الديمقراطيون "في حربهم المفتوحة مع دونالد ترامب يمكن في مقبل الأيام أن يرتدّ عليهم، ولا سيما أن فتح تحقيق في اتهام قد يؤدي إلى عزل الرئيس الأمريكي يعتبر آخر ورقة في أيدي هؤلاء."

وتضيف الأخبار "وعلى رغم ضعف الرهان الآنف، إلا أن توقيت إجراء كهذا يبدو سياسيا بامتياز. إذ يسعى، من جهة، إلى توجيه ضربة معنوية إلى خصمهم بينما يتّجه إلى دورة ثانية لإعادة انتخابه، في مقابل رفع حظوظ مرشّحهم المُحتمل، جو بايدن، من جهة أخرى".

وتؤكد الأخبار أن الإجراء الأخير قد يأتي في مصلحة ترامب "وسيسمح لترامب والجمهوريين في الكونغرس بالقول إن خصومهم يقومون بعرقلة عمل الرئيس من أجل تحصيل انتصار حزبي مع اقتراب موعد الانتخابات".

كما تقول الاتحاد الإماراتية إنه "حتى لو بقي ترامب، فإن هذا التطور الأخير يمكن أن يفسد حياة بايدن السياسية. وما قد يكون سيئاً بالنسبة لترامب قد يكون أسوأ بالنسبة لبايدن الذي يعد واحدا من أبرز المتنافسين للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة".

وتؤكد الصحيفة أن "موقف ترامب متين بشكل استثنائي مع قاعدته، ناهيك عن أن رئاسته بأكملها قد تم تعريفها عملياً بقدرته على تجاوز المكائد التي يحيكها له الديمقراطيون".

وتضيف الصحيفة "قد يكون ترامب تخطّى الحد فعلاً هذه المرة ... أيا كان الأمر، تبدو كارثة ترامب الأخيرة وكأنها هدية من الرئيس لكل ديمقراطي لا يريد ترشيح جو بايدن".